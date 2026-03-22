Konyalılar dikkat! Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı! Bu saat aralığına dikkat

Konya’nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçede yağmur ve kar yağışının bir arada görüleceği tahmin ediliyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, Konya'nın 17 ilçesinde karla karışık yağmur 14 ilçesinde ise sağanak yağış görülebileceği bildirildi. Konyalılar dikkat! Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Konya'da yarın hava nasıl olacak? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde bulutlu 4°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 11°C, akşam saatlerinde aralıklı yağış 9°C, gece çok bulutlu 6°C olacağı tahmin ediliyor. Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Emirgazi, Hüyük, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde 22 Mart Pazar günü (Bugün) öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Konya'nın hangi ilçelerine sağanak bekleniyor; Konya'nın Akören , Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Meram, Selçuklu, ilçelerinde ise 22 Mart Pazar günü (Bugün) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Kaynak: Haber Merkezi

