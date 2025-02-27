Özgür Özel’in cami üzerinden yalan siyasetini CHP’li Konya belediye başkanı yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in,“6 Şubat depreminde zarar gören ve ibadete kapanan Belkaya Camisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirilmesi yapıldı ve ibadete açıldı.” ifadelerine CHP’li Konya Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar’dan yalanlama geldi.

8 Ocak'ta Konya Ereğli'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve şu an ibadete kapalı olan Ereğli Belkaya Camii ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Özel, "6 Şubat depreminde zarar gören ve ibadete kapanan Belkaya Camisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirilmesi yapıldı ve ibadete açıldı.” dedi.

"GENEL BAŞKAN BİZİ NEDEN KANDIRDI?"

Özel'in bu açıklamalarına tepki Ereğlili vatandaşlardan geldi.

CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar bir salonda düzenlenen toplantıda konuşurken vatandaşlar şu an ibadete kapalı olan caminin akıbetini sorarak "Genel başkan bizi neden kandırdı?” diye sordu.

O sırada Ereğli Belediyesi'ndeki görevliler soruyu soran vatandaşı salondan çıkartmak istedi.

"ÖYLE BİR BİLGİMİZ, BEYANIMIZ YOK"

Sorusuna cevap almak isteyen vatandaş salondan çıkmayınca CHP'li başkan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir genel başkan şehre gelirken şehirle ilgili bilgi ister. Bu şehirde ne oluyor, ne oldu, ne bitti diye. Dolayısıyla biz orada Belkaya Belediyesi'nde güçlendirme çalışması yapıldı diye not verdik ama Genel Başkan bunu ‘cami açıldı' diye kendisi orada öyle ifade etti. Bizim öyle bir bilgimiz, beyanımız yok. Hatta ben otobüste arkasındaydım. Ben Genel Başkan"a tam müdahale edecekken bakın isim vererek söylüyorum yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökan Zeybek elimden tuttu ‘Genel Başkanımıza müdahale etme çünkü bu konuşmalarda müdahale edildiğinde sert tepki gösterir' diye. Anladın mı mevzuyu, mevzu bu.”

Kaynak: Ensonhaber

Kaynak: Haber Merkezi