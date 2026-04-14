SON DAKİKA DEPREM | Konya bugün sallandı mı? Konya’da son deprem nerede oldu?
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem oldu. 10:38 ’de kaydedilen depremin derinliği 11.94 olarak kaydedildi. İşte detaylar..
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 11.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Merkez üssü Selçuklu olan deprem, düşük şiddeti nedeniyle çok fazla hissedilmezken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Depreme ilişkin açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrimizde deprem sarsıntısını hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah afetlerden muhafaza etsin" dedi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "14.04.2026 Saat 10.38 de Konya/Selçukluda 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112'ye ve AFAD'a bildirilen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.
