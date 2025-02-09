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Türkiye’nin ilk yerli hızlı treni üretiliyor! Konya detayı dikkat çekti

Türkiye’nin ilk yerli hızlı treni üretiliyor! Konya detayı dikkat çekti

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni üretiliyor. Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen bu yeni trenin, Konya-Ankara YHT hattında hizmet vermesi bekleniyor.

Yerli üretimde önemli adım

588 yolcu kapasiteli trenin üretimine başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde, bu projeyle Türkiye'nin küresel raylı sistem ihracatında önemli bir adım attığını vurguladı.

Yüzde 65 yerlilik oranı

Tren setleri %65 yerlilik oranıyla üretilecek. Alüminyum gövdeli ve 8 araçtan oluşan bu setler, 584 yolcu kapasitesine sahip olacak. Yolcu konforu ve güvenliği için tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, yangın ihbarı, işitsel ve görsel bilgilendirme sistemleri, Wi-Fi erişimi, yiyecek-içecek otomatları gibi birçok modern özellikle donatılacak. Engelli yolcular için de özel bölmeler ve asansörler bulunacak.

İlk etapta 14 set üretilecek

Bakan Uraloğlu, 2026-2028 yılları arasında toplam 14 set üretileceğini ve mevcut yüksek hızlı tren hatlarında hizmet veren 31 setin neredeyse yarısına denk gelecek bu milli trenlerin, Türkiye'nin demiryolu ulaşımında önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Kaynak: AA

  • #gövde #Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti #tören

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