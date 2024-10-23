TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ANMEG Vakfı’ndan sert kınama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısına Anadolu Medya Grup Vakfı’ndan (ANMEG) kınama geldi. ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, “Şer güçlerin vatanımızı parçalamaya, milletimizi bölmeye güçleri yetmeyecektir. Bu millet, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birliğine kasteden her türlü saldırıyı bertaraf etmeye kadirdir.“ ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan yerli silah sistemleri geliştirme merkezlerinden biri olan TUSAŞ'a, saat 15.30 civarında bir terör saldırısı düzenlendi. Olay yerine hızla çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve ek patlamalar duyulmaya devam etti. Saldırının hemen ardından özel harekat ekipleri tesiste geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırı sonucu 5 kişi şehit olurken 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Öte yandan terör saldırısını gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. ANMEG'ten sert kınama! Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG), gerçekleştirilen saldırıları sert bir dille kınadı. Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet dileyerek şunları söyledi: "Şer güçlerin vatanımızı parçalamaya güçleri yetmeyecektir" Şer odaklarının vatanımızı parçalama, milletimizi bölme çabaları asla başarılı olamayacaktır. Bu millet, birliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Hain TUSAŞ saldırısında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları yüksek olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. ANMEG Vakfı ve bağlı yayın kuruluşları olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kaynak: Haber Merkezi

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