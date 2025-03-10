GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Aksaray ilken ilçe oldu! Kendisinden küçük Niğde’ye bağlandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Aksaray ilken ilçe oldu! Kendisinden küçük Niğde’ye bağlandı

Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Aksaray, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok kez yönetim ve idari değişikliklere tanıklık etmiştir.

Vilayetken kaza oldu!

Aksaray, 1920 yılında vilayet statüsü kazanırken, 1933 yılında çıkarılan bir kanunla kaza statüsüne düşürülerek Niğde'ye bağlanmış, ancak bu karar Aksaray halkı tarafından hiçbir zaman benimsenmemiştir.

Tekrar vilayet olmak için çabaladılar

Aksaray, nüfus, toprak genişliği ve gelişmişlik açısından Niğde'den daha ileride olmasına rağmen il statüsünü kaybetmiş ve uzun yıllar boyunca tekrar vilayet olmak için mücadele vermiştir. TBMM'de görev alan Aksaraylı milletvekilleri, vilayet olma taleplerini her fırsatta gündeme getirmiştir.

Mecliste oylanmadan kaldı

Bu doğrultuda ilk büyük çalışma, Niğde Milletvekili Oğuz Demir Tüzün tarafından 1964 yılında yapılan kanun teklifiyle gerçekleşti. İçişleri ve Bütçe Plan Komisyonlarında kabul edilmesine rağmen, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun muhalefet şerhi nedeniyle mecliste oylanmadan kaldı. 1971 yılında yapılan ikinci teşebbüs de sonuçsuz kaldı.

56 yıl sonra tekrar vilayet statüsüne kavuştu

Ancak 1987 genel seçimleri sonrası meclise giren Aksaraylı milletvekilleri Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk, bu konuda yeni bir çalışma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy'un da destekleriyle, teklif millet meclisinde görüşüldü ve kabul edildi. 15 Haziran 1989 tarihinde çıkarılan 3578 sayılı kanun ile Aksaray, 56 yıl sonra tekrar vilayet statüsüne kavuştu.

 

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER