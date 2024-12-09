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Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın

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Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın
Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülünü aldı.

Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı' seçildi. Pantene Altın Kelebek jürisi ve halkın oylarıyla seçilen Ebru Yaşar ödülünü almak üzere bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. 

Ödül almak için sahneye çıkan Ebru Yaşar yaptığı konuşmada, "Ödül almak için bugüne kadar birçok kez sahneye çıktım ama ama bugün 19 yaşındaki konservatuar öğrencisi Ebru'nun heyecanıyla karşınızdayım.

İçimdeki bu heyecanı ve beni başarıya götüren inadı hiç kaybetmediğim için gerçekten mutluyum. Küçük bir kızım var ve ona hayatta tutkulu ve inatçı olmayı öğretiyorum. Kızlarınıza iyi bakın; onların elinden yaşama tutunacakları inatlarını almayın. Bilin ki o inat ona bir gün başarıyı getirecek. Ülkemizde, Filistin'de, Suriye'de, geri kalan tüm dünyada; mutlu ve güvende olmak en doğal hakları olan kız çocukları için ödülümü almak istiyorum.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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