Ankara’nın bir ilçesi il olmaya aday!

Ankara’da ilçeler arasında il olamaya en en yakın aday ilçe belirlendi.
Bağlı oldukları illerin merkez ilçesine olan uzaklığı, nüfus büyüklüğü ve sosyal-ekonomik durumları göz önünde bulundurulduğunda Ankara'nın il olmaya en yakın ilçesi belirlendi.
İl olma isteği taşıyan ilçelerde heyecan giderek artıyor.
İl olma arzusu taşıyan bölgelerde, bu hedefe doğru adımlar atılması ve destek arayışları hız kazandı.
POLATLI İL OLACAK MI?
Ankara'da il olma hedefi taşıyan ilçeleri arasında adı sıkça geçen Polatlı, il olma kriterlerine uyan ilçeler arasında gösteriliyor.
Dikkat çeken nüfusuyla ve şehir merkezine uzaklığıyla öne çıkan Polatlı, il olma yolunda aranan kriterleri karşılıyor. Bu özellikleriyle dikkat çeken Polatlı ilçesi, Ankara'da il olma potansiyeli taşıyan aday ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.
ANKARA, POLATLI
Polatlı, Ankara ilinin batı kesiminde, Eskişehir-Ankara Devlet Yolu üzerinde Ankara'nın bir ilçesidir. 1 Ağustos 1926 tarihinde 877 sayılı kanunla ilçe olan Polatlı'nın ekonomisi tarih boyunca tarım ağırlıklı olagelmiştir. İlçenin 383.675 dekar sulu, 1.789.500 dekar susuz ve toplam 2.173.175 dekar tarım alanı bulunuyor.
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