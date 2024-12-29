Konya’da Türk Halk Müziği konseri

Seydişehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konseri büyük beğeni aldı.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Sevilay Gök'ün hem bağlama çaldığı, hem de solistlik yaptığı Türk Halk Müziği konserine, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere katılan müzik severler neşe ve coşku içinde Gök'ün şarkılarına eşlik etti.
Birbirinden güzel seçkin eserlerin seslendirildiği gecede Sevilay Gök ve akademisyenler ayakta alkışlandı.
Türk Halk Müziği Konserine Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Stk Başkanları ve müzik severler katıldı.
Konser sonunda Başkan Hasan Ustaoğlu, tarafından günün anısına Sevilay Gök'e çiçek takdim edildi.
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