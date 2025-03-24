Osmanlı Padişahları: İlk ve Son Padişahlar, En Uzun Tahtta Kalan Sultanlar

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi, 1299'dan 1922'ye kadar süren 6 yüzyılı kapsayan bir dönemdir. Bu süre zarfında Osmanlı padişahları, devletin siyasi, kültürel ve askeri yapısını şekillendirmiştir. Osmanlı padişahları sıralaması, tarih meraklıları için büyük bir önem taşır ve bu sıralama, Osmanlı Devleti'nin dönemlerine dair derin bir anlayış geliştirmeyi sağlar. Peki, Osmanlı padişahları sıralaması nasıl şekillenmiştir? İlk padişahtan sonuncusuna kadar olan padişahlar kimlerdir, en uzun süre tahtta kalan padişah kimdir? İşte detaylar…

İlk Osmanlı Padişahı Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk padişahı, aynı zamanda hanedanın kurucusu olan Osman Gazi'dir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi, 1299 yılında Söğüt kasabasında Osmanlı Devleti'ni kurarak hükümetin başına geçmiştir. Osman Gazi'nin devletin dini olarak İslam'ı kabul etmesi, Osmanlı Devleti'nin temel yapı taşlarını atmıştır. Osman Gazi'nin kurduğu bu devlet, zamanla büyük bir imparatorluk haline gelerek, dünya tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Son Osmanlı Padişahı Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Mehmed Vahideddin (Vahdettin)'dir. Sultan Vahdettin, Osmanlı padişahlarının 36. ve sonuncusudur. 1918 ile 1922 yılları arasında tahtta bulunmuş ve 1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi olarak sona ermesiyle birlikte tahttan indirilmiştir. Sultan Vahdettin, aynı zamanda İslam halifelerinin 101. ve sonuncusudur. 1926'da İtalya'da vefat eden Sultan Vahdettin'in naaşı, Şam'daki Sultan Selim Camii kabristanına defnedilmiştir.

En Uzun Süre Tahttan İnen Padişah Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde en uzun süre tahtta kalan padişah II. Abdülhamid olmasına rağmen, tüm Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahtta kalan sultan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman, yaklaşık 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında kalmıştır. Süleyman'ın saltanatı, imparatorluğun zirveye çıktığı dönemlerden biri olarak kabul edilir. Batı'da "Muhteşem Süleyman” olarak anılan Sultan Süleyman, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda kanunları ve yönetim anlayışıyla da büyük bir miras bırakmıştır.

OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI

1) Osman Gazi (1299 – 1326)

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahıdır. Devletin temellerini atarak genişleme politikası izledi ve birçok fetih gerçekleştirdi.

2) Orhan Gazi (1326 – 1362)

Osman Gazi'nin oğlu olan Orhan Gazi, babasının vefatının ardından tahta geçti. Hükümdarlığı döneminde Bizans İmparatorluğu dengeli bir siyaset izlemekle beraber yoğun bir mücadele içinde de oldu.

3) Sultan 1. Murad (Hüdavendigar) (1362 – 1389)

Sultan 1. Murad, Sırpsındığı ve I. Kosova Savaşları gibi önemli muharebelere bizzat at sırtında katıldı.

Edirne'yi fetheden padişah, I. Kosova Savaşı'nda şehit düştü. Hüdavendigar lakabıyla da meşhur oldu.

4) Sultan Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

Yıldırım Bayezid (Beyazıt) Osmanlı topraklarını Fırat Nehri'ne kadar genişletti.

Çok süratli at kullandığı ve ordusunu hızlı hareket ettirdiği için "Yıldırım" lakabıyla meşhur oldu.

Niğbolu Savaşı'nda Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Ancak Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştü ve 1403 yılında esaret altında hayatını kaybetti.

5) Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

Ankara Savaşı sonrası yaşanan Fetret Devri, Çelebi Mehmed'in tahta geçmesiyle sona erdi. Kardeşleriyle yaptığı mücadelelerde akıllıca bir yol izledi.

Anadolu'daki siyasi birliği yeniden sağladığı için "Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu" olarak tarihe geçti.

6) Sultan 2. Murad (1421 – 1451)

Varna ve II. Kosova Savaşları'na katılan Sultan II. Murad, Balkanları bir Türk yurdu haline getirdi.

Mehmed Çelebi döneminde sağlanan siyasi birliği imar ve inşa faaliyetleriyle destekleyerek devleti güçlendirdi.

7) Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethederek tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

İstanbul'un fethi sonrası Trabzon Rum İmparatorluğu'na da son verdi.

Katolikler tarafından düzenlenen karadan ve denizden Haçlı seferlerine karşı çetin bir mücadele verdi. Stratejileriyle hem yeni fetihler sağladı hem de devleti merkezi olarak güçlendirdi. Böylece Osmanlı Devleti artık bir dünya imparatorluğu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi