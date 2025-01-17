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Tarihin tozlu sayfaları! 17 Ocak’ta neler oldu?

Tarihin tozlu sayfaları! 17 Ocak’ta neler oldu?
17 Ocak günü, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, Tarihte bugün ne oldu? İşte tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler...

Bugün neler yaşandı?

1605 - Cervantes'in Don Kişot adlı romanı ilk kez yayımlandı. 

1685 - Viyana'da ilk kafe Johannes Diodato tarafından açıldı.

1819 - Simón Bolívar, Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1851 - Şirket-i Hayriye kuruldu.

1875 - Karaköy-Beyoğlu arasındaki Tünel işletmeye açıldı.

1909 - Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez karşılaştı; FB:0, GS:2

1917 - ABD, Virgin Adaları karşılığında Danimarka'ya 25 milyon dolar ödedi.

1920 - ABD'deki alkol yasağı, Volstead Act'ın yürürlüğe girmesi ile başlar.

1929 - Elzie Crisler Segar tarafından yaratılan Temel Reis (Popeye) karikatürü, ilk kez bir gazetede yayımlandı.

1945 - SSCB ve Polonya birlikleri Varşova'ya girdi.

1946 - BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı.

1955 - Nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltı olan, ABD'ye ait "USS Nautilus (SSN-571)" suya indirildi.

1960 - Yahya Kemal Müzesi açıldı.

1974 - Resmî olarak son Anadolu parsı öldürüldü.

1984 - Dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.

1984 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yerel Seçim Yasası kabul edildi.

1990 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekillerinin hazırladıkları Güneydoğu Anadolu Araştırma Raporu açıklandı.

1990 - Yazar Aziz Nesin, kendisine "vatan haini" dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı.

1991 - Veliaht Prens Harald, babası V. Olav'ın ölmesi üzerine V. Harald olarak tahta çıktı.

1994 - Güney Kaliforniya'da 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 61 kişi öldü, 20 milyar dolar hasar olduğu tahmin ediliyor.

1994 - 21 Ocak'ta fırlatılması planlanan ilk Türk uydusu Türksat 1A'yı taşıyacak Arien füzesi arızalandı. Fırlatma işlemi 10 gün ertelendi.

1995 - Japonya'nın Osaka-Kobe bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 6 binden fazla kişi öldü.

2012 - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs'taki Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından top arabasına yüklenen naaşı, gökkuşağının altından geçerek Cumhuriyet Parkı'ndaki anıt mezara defnedildi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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