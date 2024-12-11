Bugün Konya’daki nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2024)

Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesi; 11 Aralık Çarşamba günü Konya İlçe Nöbetçi Eczaneleri
Konya 11 Aralık Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
NENE HATUN
|
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:92A ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BÖLÜM SOKAK NO:1A KARATAY
(KONYA HOSPİTAL KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI)
|
238 39 20
|
Selçuklu
|
NİSAN
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)
|
235 00 77
|
Meram- selçuklu
|
AKSOY
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)
|
247 81 97
|
Meram
|
ESEROĞLU
|
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
|
323 93 23
|
Karatay
|
YAĞMUR
|
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
|
355 56 32
|
Meram-selçuklu
|
HEKİMOĞLU
|
İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)
|
320 47 74
|
Meram- karatay
|
ELÇİN
|
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
|
353 30 30
|
Selçuklu
|
LİMON
|
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU
(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15TEMMUZ HAST.)
|
237 45 23
|
Selçuklu
|
ÖZTOPRAK
|
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)
|
245 14 01
|
Selçuklu
|
EYÜP
|
SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO:22C SELÇUKLU
(LOKMAN HEKİM SAĞLIK LİSESİ KARŞISI, ASLAN YATAĞANLI FIRIN YANI)
|
0551 090 47 20
|
Selçuklu
|
VEFA
|
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17E SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YANI)
|
696 33 34
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi