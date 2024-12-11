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Bugün Konya’daki nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2024)

Bugün Konya’daki nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2024)

Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesi; 11 Aralık Çarşamba günü Konya İlçe Nöbetçi Eczaneleri

                    Konya 11 Aralık Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

NENE HATUN

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:92A ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BÖLÜM SOKAK NO:1A KARATAY

(KONYA HOSPİTAL KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI)

238 39 20

Selçuklu

NİSAN

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU

(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)

235 00 77

Meram- selçuklu

AKSOY

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU

(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)

247 81 97

Meram

ESEROĞLU

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM

(NARGROS MARKET ARKASI)

323 93 23

Karatay

YAĞMUR

HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY

(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)

355 56 32

Meram-selçuklu

HEKİMOĞLU      

İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU

(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)

320 47 74

Meram- karatay

ELÇİN

ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM

(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)

353 30 30

Selçuklu

LİMON

FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:76 SELÇUKLU

(DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI DOĞUM EVİ ARKASI, 15TEMMUZ HAST.)

237 45 23

Selçuklu

ÖZTOPRAK

DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU

(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)

245 14 01

Selçuklu

EYÜP

SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO:22C SELÇUKLU

(LOKMAN HEKİM SAĞLIK LİSESİ KARŞISI, ASLAN YATAĞANLI FIRIN YANI)

0551 090 47 20

Selçuklu

VEFA

SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17E SELÇUKLU

(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YANI)

696 33 34

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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