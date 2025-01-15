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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı değişiyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı değişiyor
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin Yusuf İbiş’e verileceğini açıkladı.

Gençlik Kollar Başkanı İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Yusuf İbiş kardeşimize emanet. Ömrümüzün en kıymetli vazifesini tamamlamanın gururunu ve Yusuf İbiş kardeşimizin, devrettiğimiz bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a AK Gençlik teşkilatımıza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”
Partiye girdiği günden beri yaptığı görevleri hatırlatarak, yol arkadaşlarına teşekkür eden İnan, "17 yaşımda üye olarak katıldığım, Okul Başkanlığı, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir İl Başkan Yardımcılığı, MKYK üyeliği, İzmir İl Başkanlığı ve son olarak Genel Başkan olarak görev yaptığım AK Parti Gençlik Kollarımızda başından sonuna kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi.

"Kongremiz, ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun”
AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongreden bahseden İnan, "Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver diyerek, 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizde tüm kardeşlerimizi, büyüklerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Kongremiz, ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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