Adana Demirspor - Konyaspor (0-1)

15 puanla 13. sırada yer alan Anadolu Kartalı, 2 puanla 19. sırada yer alan Adana ekibine karşı 3 puanla dönmek istiyor.
Düdük Atilla Karaoğlan'da
Mücadeleyi Sakarya bölge hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Osman Gökhan Bilir üstlenirken, dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Aksu görev alıyor.
Adana Demir 15 maçtır kazanamıyor
Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Adana Demirspor, tarihinin en kötü süreçlerinden birisini yaşıyor.
Adana ekibi Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor daha uzun bir galibiyet hasretini en son 1994 yılının Eylül ayında 33 maçlık sürede yaşamıştı.
Maç hakemin düdüğüyle başladı...
Maçtan dakikalar
3' Ali Yavuz Kol, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.
22' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Muhammet Tunahan Taşçı.
26' İsabetsiz şut! Adana Demir Yusuf Sarı ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
27' Nikola Boranijasevic şutunu çekiyor ancak isabet yok.
41' Pedrinho şutunu çekiyor ama kaleci kurtarıyor.
45' + 4 Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Adana Demir takımında şutu çeken oyuncu Ali Yavuz Kol.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı başladı.
78. dakikada M. Jevtovic'in kaydettiği golle Konyaspor 1-0'lık skorla galip geldi.
Kaynak: Haber Merkezi