Yapay zekâ tehdit mi? Uzman isimden açıklamalar

Yapay zekânın, sunduğu fırsatlar kadar barındırdığı tehditler, dünya genelinde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Konuya yönelik açıklamada bulunan NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mikail Batu, doğru kullanım ile yapay zekânın bir tehdit değil, fırsat olduğunu söyledi.

Yapay zekâ tartışmaları, bir süredir ülkelerin gündemini en çok etkileyen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İletişim, siyaset, eğitim ve ekonomi, yapay zekânın tehdit unsuru algılandığı ilk alanlar olarak görülüyor. Yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte üretimin düşmesi ve kullanıldığı alanlarda yaşanan kolaylığın, beraberinde getirebileceği sıkıntılara yönelik fikir ayrılıkları söz konusu. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mikail Batu, konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

Pratik bilgi, pratik yol

Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde eğitimde yapay zekâ kaynaklı çok hızlı bir dönüşüm gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Mikail Batu, bu noktada eğitimcilerin önemine değindi. Prof. Dr. Mikail Batu, "Türkiye'de eğitimciler daha yapay zekânın ne olduğunu anlamış değil. Öncelikli olarak öğreticilere bu kavramı ve bunun eğitimde tam olarak nereye konulacağını anlatmamız gerekiyor.” dedi. Yapay zekânın öğrencilere, daha pratik bilgiye ulaşmak için pratik bir yol sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Batu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Öğretmenler için de öğrenciler için de aynı şekilde bilgiye kolaylıkla ulaşma konusu. Daha kısa yolla daha yaratıcı yanıtlar elde edebiliyor ve zamandan tasarruf sağlayabiliyoruz.”

"Doğruluk şüpheli, denetim kısıtlı”

Yapay zekânın, bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıkları belirten Mikail Batu, söz konusu sistemin beraberinde getirdiği olumsuzlukların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Batu, bu olumsuzlukları şu şekilde açıkladı: "Yapay zekânın ortaya koyduğu bulguların doğruluğu konusunda maalesef ki endişeler var. Çünkü aynı soruyu yapay zekâya birkaç kere sorduğunuzda farklı yanıtlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla endişeler var. ‘Bu veriler nereden toplanıyor, toplanan kaynaklar ne kadar gerçekçi ve doğru' sorusu şu an için çözüme kavuşmuş değil. Denetleme konusu da çözüme ulaşamadı. Bu durum da yapay zekâya olan güvenin sorgulanmasına neden oluyor.”

"Yapay zekâ doğru anlatılmalı”

"Yapay zekânın, doğru kullanıldığında asla tehdit olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullanan Batu, aksine sistemin bir fırsat olduğunun altını çizerek bunun sağlanması için medya okuryazarlığı gibi yapay zekânın da iyi bir eğitimle anlatılması ve verimli kullanımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Batu, öğrencilere yapay zekânın avantajları ve dezavantajlarının doğru şekilde aktarılmasıyla birlikte sisteme adapte olunarak sürecin iyi yönetilebileceğini vurguladı.

(Mustafa İlker Şen)