Eren Karadağ Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Eren Karadağ Hakkında Son Durum

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Eren Karadağ, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Karadağ hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti. Bu nedenle Eren Karadağ, soruşturma sürecini tutuksuz ve adli kontrol hükümleri çerçevesinde sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Eren Karadağ
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi