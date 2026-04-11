Gaziantep hava durumu | 11 nisan Gaziantep’te hava nasıl olacak? Yağış var mı?

Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Gaziantep çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
11 Nisan Gaziantep hava durumu
11 Nisan Cumartesi günü Gaziantep'te hava parçalı ve sağanak yağışlı geçecek.
En yüksek sıcaklık: 15-17°C
En düşük sıcaklık: 6°C
Rüzgar: Batı yönünden hafif (yaklaşık 10-15 km/s)
Nem: %65-70 civarında
Gün içinde güneş zaman zaman kendini gösterse de genel olarak bulutlu ve yağmurlu bir gökyüzü hakim olacak. Hissedilen sıcaklık ise 9-10°C civarında olacak.
Yağış var mı?
11 Nisan günü Gaziantep'te sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre gün içerisinde aralıklarla etkili olacak yağışların, yer yer kuvvetini artırabileceği ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.
Yarın için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.
Pazartesi Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.
Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.
Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle vatandaşların katmanlı giyinmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ani yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi