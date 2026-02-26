GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya’da okullar tatil mi? Konya’da yarın okul tatlı Mİ? KONYA 26 ŞUBAT KAR TATİLİ

Güncelleme Tarihi:

Konya’da okullar tatil mi? Konya’da yarın okul tatlı Mİ? KONYA 26 ŞUBAT KAR TATİLİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İLK HABER HALKAPINAR'DAN

Haklapınar ilçesinde genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, öğrenciler ve personellerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla; ilçe Hıfsısıhha kurul kararıyla;

26 Şubat 2026 tarihinde, ilçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine karar verildi. 

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel, aynı tarihte idari izinli sayılacak. (Hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirler ilgili birimlerce alınacaktır.)

HADİM İÇESİNDE BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Hadim İlçesinde ise kar yağışı ve buzlanma  nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 26/02/2026 Perşembe günü Dedemli İlkokulu, Korualan İlkokulu, Korualan Ortaokulu  Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlk ve Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar İlk ve Ortaokulunda  taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

