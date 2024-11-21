Ortodontide Sık Sorulanlar

Diş Teli Kimlere Gereklidir?

Dişlerinin görüntüsünden memnun olmayan, bununla birlikte kapanış ve çiğneme zorluğu çeken kişilerde, ortodonti tedavisi yapılabilir. Ortodontik tedavi, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı olduğu her durumda, her yaşta yapılabilir. Dişler sadece sabit tellerle değil, takıp çıkartılabilir şeffaf plaklarla da yapılabilir.

Ortodontik Tedavi Ne Kadar Sürer?

Ortodontik tedaviler genelde 12-24 ay arası sürerler. Bu süre, hekimin deneyimine, yapılan tedavi planına, uygulanan sisteme, kullanılan malzemeye ve en önemlisi hasta kooperasyonuna göre değişir.

Diş Teli Nedir?

Diş teli, dişlerin üzerine yapıştırılan braketlerin ve içerisinden geçen ark tellerinin genel adıdır. Ortodontik tedavinin tamamına genellikle diş teli tedavisi denir. Günümüzde, şeffaf plak denen, takıp çıkarılabilir aygıtlarla da tedavi yapılmaktadır.

Şeffaf Plak Nedir?

Diş teli takmak istemeyenler için, şeffaf plak denen bir yöntem vardır. Bu sistemde dişlerin üzerinde braketler yoktur, takıp çıkartılabilir şeffaf bir plak vardır. Bu plakları hastamız haftada 1 defa kendisi değiştirir.

Ortodonti Kontrolleri Ne Sıklıkla Yapılır?

Diş teli tedavisi sırasında, genelde 4-6 haftada bir ortodonti kontrolleri yapılır. Şeffaf plaklarda bu kontrol aralıkları daha uzundur.

Diş Çekmek Gerekir mi?

Aşırı çapraşıklık durumlarında diş çekebiliriz. Çekilen dişlerin yerleri, yamuk dişlerin o bölgeye gitmesi ile kapatılır, tedavi sonunda boşluk kalmaz. Çekim gerektiren tedavileri, diş çekmeden yapmakta kullanılan sihirli bir formül maalesef yoktur.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Çenelerin birbirlerine ya da kafa kaidesine göre yanlış yerde bulunduğu durumlarda cerrahi müdahale ile tedavi sağlanır. Bunun için önce ortodontik bir hazırlık, ardından ameliyat yapılır. Toplam tedavi normal bir ortodontik tedavi kadar sürmektedir.

Diş Telleri Ağrıtır mı?

Ortodontik tedavinin ilk günlerinde hafif bir ağrı hissedilebilir . Çoğu zaman hiç ağrı olmamaktadır. Bu rahatsızlık birkaç gün içerisinde geçer. Sabit tellerin kullanıldığı durumlarda da, yine ilk birkaç gün yanak içlerinde ufak tefek yaralar çıkabilse de, alışma sürecinden sonra kaybolurlar. Şeffaf plaklarda yanaklarda bir sıkıntı görülmez.

Tedaviden Sonra Ne Olur?

Dişler düzeldikten sonra, tekrar bozulma olmaması için sabit ve hareketli koruyucular yapılır. Sabit koruyucular, kesici dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılan ince tellerdir. Bunlar temiz bakıldıkları sürece uzun süre ağızda kalabilir. Hareketli koruyucular ise şeffaf plak şeklinde, essix plağı olarak adlandırdığımız plaklardır. Bunları da genellikle geceleri takarız.

Dişler Tekrar Bozulur mu?

Ortodontik tedavi görsün ya da görmesin, dişler ömür boyu hareket ederler. Bunu engellemek için sabit ve hareketli koruyucular dikkatli biçimde kullanılmalı ve ortodonti uzmanının belirttiği şekilde düzenli olarak kontrole gelmesi gereklidir.

Diş Telinin Temizliği Nasıl Olmalı?

Diş telleri varken, normal fırçalamayla birlikte, çubuk şeklindeki ara yüz fırçaları ve tellerin arasında geçebilen özel diş ipleri kullanılmalıdır. Aktif tedavi sürecinde ortodonti uzmanı gerekli kontrolleri zaten yapacaktır. Teller ve şeffaf plaklar çıktıktan sonra senede bir defa genel kontrol için ortodontist ya da diş hekimine gidilmelidir.

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Kaynak: Bülten