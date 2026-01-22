Şi Cinping hangi ülkenin şu anki devlet başkanıdır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Günümüz küresel siyasetine ve ekonomisine yön veren en önemli liderlerden biri olan Şi Cinping, dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin başında bulunuyor. 2013 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini sürdüren ve ülkesinin modern tarihindeki en güçlü figürlerden biri haline gelen Şi Cinping, özellikle "Kuşak ve Yol" projesi gibi küresel vizyonlarıyla tanınıyor.

Şi Cinping, hangi ülkenin şu anki devlet başkanıdır?

Şi Cinping, Doğu Asya'nın dev gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanıdır. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de yürüterek ülkenin yönetiminde en üst düzey yetkiye sahiptir.

Cevap: Çin Halk Cumhuriyeti

