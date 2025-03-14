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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 14 Mart 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 14 Mart 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ
Deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgede veya yakınlarında herhangi bir deprem olup olmadığını öğrenmek için son depremler listesine göz atabiliyor. Peki 14 Mart Cuma günü herhangi bir deprem yaşandı mı? İşte bugüne ait deprem verileri...

 

Bugün deprem meydana geldi mi? Depremin yeri ve büyüklüğü nedir? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, güncel deprem bilgileri için haberimizi takip edebilirsiniz. Son dakika depremleri anlık olarak burada!

SON DEPREMLER 14 MART 2025

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Haber Merkezi

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