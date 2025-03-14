SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 14 Mart 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ
Deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgede veya yakınlarında herhangi bir deprem olup olmadığını öğrenmek için son depremler listesine göz atabiliyor. Peki 14 Mart Cuma günü herhangi bir deprem yaşandı mı? İşte bugüne ait deprem verileri...
Bugün deprem meydana geldi mi? Depremin yeri ve büyüklüğü nedir? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, güncel deprem bilgileri için haberimizi takip edebilirsiniz. Son dakika depremleri anlık olarak burada!
SON DEPREMLER 14 MART 2025
AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”