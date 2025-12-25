GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPIC’in Enerji Yatırımları, Türkiye’de Yerel İstihdamı ve Yetkinlik Gelişimini Destekliyor

State Power Investment Corporation (SPIC) Shanghai Electric Power'ın Türkiye şirketi, HUNUTELU Elektrik Santrali'nin sürdürülebilir işletmesinin temel dayanaklarından biri olarak yerelleşmiş istihdamı ve insan kaynağı gelişimini her zaman önceliklendirmiştir. Projenin inşaatının en yoğun dönemlerinde, Türk uyruklu çalışan sayısı 600 ile 850 kişi arasında seyretmiş; bu çalışanlar mühendislik ve inşaat faaliyetleri, işletme ve bakım, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi gibi birçok farklı pozisyonda görev almıştır.

Ticari işletme aşamasına geçilmesinin ardından şirket, sistematik eğitim programları ve "usta–çırak / mentorluk” mekanizmaları aracılığıyla yerel çalışanların mesleki yetkinliklerini sürekli olarak geliştirmiştir. Günümüzde 350'den fazla Türk çalışan, santralin işletme ve yönetiminde kilit roller üstlenen temel kadrolar hâline gelmiş; kritik teknik ve idari sorumlulukları üstlenmektedir.

Bunun yanı sıra şirket, proje işletiminden elde edilen deneyimlere dayanarak, uluslararası öğrenciler ve genç profesyonellere yönelik çeşitli değişim ve paylaşım programlarına da aktif olarak katılmakta; elektrik projelerinin inşası, işletilmesi ve yönetimine ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak farklı geçmişlere sahip kişiler arasında teknik etkileşimi ve karşılıklı anlayışı teşvik etmektedir.

Uzun vadeli yatırım ve istikrarlı insan kaynağı geliştirme çalışmaları sayesinde HUNUTELU Elektrik Santrali, kademeli olarak istikrarlı, verimli ve güçlü bir yerel ekip oluşturmuş; bu ekip santralin uzun dönemli güvenli işletimi için sağlam bir temel sağlamıştır.

Kaynak: Bülten

