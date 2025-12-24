Konya İŞKUR istihdam için iş birliği faaliyetlerini sürdürüyor

Konya’da düzenlenen istihdamda iş birliği çalıştaylarında, insan kaynakları yöneticilerinin görüşleri alınarak işgücü piyasasının ihtiyaçları masaya yatırıldı. İl Müdürü Önder Çiftci, kamu ve özel sektör iş birliğiyle nitelikli istihdamın artırılması ve hizmetlerin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

İşgücü piyasasında güçlü iş birliğiyle istihdamın yaygınlaştırılması, danışmanlık hizmetlerinin özel sektörün beklentilerine uygun olması ve Kurum faaliyetlerinin inovasyonla daha da geliştirilerek küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük işletmelere kadar her bir işyeri tarafından tercih edilir olmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen istihdamda iş birliği çalıştaylarının sonuncusu gerçekleştirildi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci yaptığı açıklamada;

‘'İlimizde faaliyet gösteren 50 ve daha fazla çalışanı istihdam eden işyerlerinin insan kaynakları yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çalıştay gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda, Kurumumuz tarafından yürütülen istihdama yönelik toplu iş görüşmeleri, işgücü taleplerinin yayımlanması, kurumlar arası iş birliğinin istihdama katkısı, öte taraftan istihdam fuarları, veli toplantıları, İş Kulübü Eğitimleri ve kariyer günleri hakkında reel sektörün görüşlerini aldık.

Elde edilen sonuç bildirgelerini raporlaştırıp Genel Müdürlüğümüz ile paylaşarak hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunmayı, kendimizi daha iyi ifade ederek işyerlerinin nitelikli işgücü talebini karşılarken, iş arayanların da kısa sürede beklentilerine uygun işe kavuşmalarına destek olmayı istiyoruz'' dedi.

İl Müdürü Çiftci açıklamalarının devamında yoğun ilgi ile karşılaştıkları bu tür faaliyetleri sektör bazında da yaparak daha mikro ölçekte elde edecekleri verileri de istihdamın artırılması için kullanacaklarını belirtti.

İl Müdürü Önder Çiftci ‘'istihdam, danışmanlık gibi çok yönlü faaliyetlerin gerek özel gerekse de kamu sektörü ile nitelikli iş birliğini zorunlu kıldığını bu itibarla bu konuda işgücü piyasasının tarafları ile iş birliğinden elde ettikleri güçle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Çalışma hayatına yönelik ilgi son yıllarda gittikçe artıyor. Her kurum ve kuruluş gerek özel sektör ve gerekse de kamu, istihdamın artırılması amacıyla çalışmalara katılıyor ve planlanan etkinliklere destek veriyor. Bu şekilde eşgüdümün sağlanması daha isabetli kararların alınmasını ve daha çok insanın ve işyerinin faydalanmasına sebep oluyor'' dedi.

Çalışma hayatı; mesleki rehberlik, danışmanlık, mesleki eğitim, iş gücünün gelişimi, istihdam ve kariyer planlaması gibi birçok basamağı içerir. Kurumumuzun bu alandaki faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla insan kaynakları yöneticilerinin görüşlerine ve fikirlerine başvuruyor, değerlendirmelerini dikkate alıyoruz.

Açıklamalarının devamında İl Müdürü Önder Çiftci,Kurumların iş birliği çalışma hayatında kalitenin artmasının yapı taşlarından biridir. Bizler de Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak bizimle çalışan bizden hizmet alan işyerlerinin görüşlerine önem veriyor ve hizmetlerimizi buna göre geliştirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız çalışma hayatında gerçekleştirilecek iş birliklerini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve nihayetinde nitelikli insan kaynağını çalışma hayatına çekerek kalıcı ve kaliteli istihdamı yaygınlaştırmaktır. Diye ifade etti.

Konuşmasının sonunda Önder Çiftci,Çalıştaya katılım gösteren ve iş birliği çalışmalarına destek veren işyerleri insan kaynakları yöneticilerine teşekkür eden İl Müdürü Çiftci, çalışmaların hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti. Programa katılım sağlayan insan kaynakları yöneticileri de Kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, görüşlerinin alınmasına çok değer verdiklerini belirtti. Program grupların hazırladıkları raporların sunumuyla sona erdi.

(Ali Asım Erdem)