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Yeni trend: Melek Saçlı Çikolata Nasıl Yapılır? İşte Melek Saçlı Çikolatanın tarifi

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Yeni trend: Melek Saçlı Çikolata Nasıl Yapılır? İşte Melek Saçlı Çikolatanın tarifi

Son dönemde TikTok ve Instagram'da viral olan Melek Saçlı Çikolata, tatlı severlerin yeni gözdesi haline geldi. Dubai çikolatasının popülaritesini geride bırakmaya aday olan bu pembe renkli, ince telli çikolata, hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, Melek Saçlı Çikolata nasıl yapılır? İşte detaylı tarifi…

Melek Saçlı Çikolata Nedir?

Melek Saçlı Çikolata, pişmaniye, fıstık kreması ve çikolatanın muhteşem birleşimiyle ortaya çıkan, hem lezzetli hem de şık bir tatlıdır. Adını, içinde bulunan ince tel tel ayrılan pişmaniye katmanlarından alır. Pembe rengi, ahududu ve nar aromalarıyla birleşerek tatlıya hem estetik hem de ferahlatıcı bir lezzet katıyor.

Şimdi gelelim, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Melek Saçlı Çikolata tarifine!

  • Melek Saçlı Çikolata Tarifi ve Malzemeleri
  • Malzemeler:
  • 80 gram pişmaniye
  • 40 gram tereyağı
  • 100 gram beyaz çikolata
  • İsteğe bağlı miktarda fıstık kreması
  • 3 damla pembe gıda boyası
  • 500 gram sütlü çikolata
  • Nar taneleri
  • Ahududu

Melek Saçlı Çikolata Nasıl Yapılır?

  1.  Pişmaniyeyi hazırlayın: Küçük parçalara ayırarak bir kenarda bekletin.
  2. Çikolataları eritin: Beyaz ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritin.
  3. Tereyağı ekleyin: Eritilmiş çikolataya tereyağını ekleyip iyice karıştırın.
  4. Fıstık kreması ve renk ekleyin: Beyaz çikolata karışımına fıstık kremasını ekleyip homojen bir kıvam elde edin, ardından pembe gıda boyasını karışıma ilave ederek rengi dengeli hale getirin.
  5. Kalıba dökün: Çikolata karışımının bir kısmını kalıba dökün ve boşluk kalmayacak şekilde yayın. Fazla çikolatayı akıtmak için kalıbı ters çevirip tezgaha hafifçe vurun.Buzdolabında dinlendirin: Kalıbın kenarlarını temizleyip 30 dakika kadar buzdolabında bekletin.
  6. Melek saçlarını ekleyin: Sertleşen çikolatanın içine pişmaniye, nar ve ahududu parçalarını nazikçe bastırarak yerleştirin.
  7. Üzerini kaplayın: Kalan çikolatayı üzerine dökerek tamamen kaplayın ve fazlalıkları sıyırarak eşit yayılmasını sağlayın.
  8. Hava kabarcıklarını alın: Kalıbı tezgahta hafifçe sallayarak hava kabarcıklarını giderin ve tekrar buzdolabına kaldırın.
  9. Dinlendirin ve çıkarın: Çikolatayı en az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra dikkatlice ters çevirerek kalıptan çıkarın.

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