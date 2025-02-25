Yeni trend: Melek Saçlı Çikolata Nasıl Yapılır? İşte Melek Saçlı Çikolatanın tarifi

Son dönemde TikTok ve Instagram'da viral olan Melek Saçlı Çikolata, tatlı severlerin yeni gözdesi haline geldi. Dubai çikolatasının popülaritesini geride bırakmaya aday olan bu pembe renkli, ince telli çikolata, hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, Melek Saçlı Çikolata nasıl yapılır? İşte detaylı tarifi…

Melek Saçlı Çikolata Nedir?

Melek Saçlı Çikolata, pişmaniye, fıstık kreması ve çikolatanın muhteşem birleşimiyle ortaya çıkan, hem lezzetli hem de şık bir tatlıdır. Adını, içinde bulunan ince tel tel ayrılan pişmaniye katmanlarından alır. Pembe rengi, ahududu ve nar aromalarıyla birleşerek tatlıya hem estetik hem de ferahlatıcı bir lezzet katıyor.

Şimdi gelelim, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Melek Saçlı Çikolata tarifine!

Melek Saçlı Çikolata Tarifi ve Malzemeleri

Malzemeler:

80 gram pişmaniye

40 gram tereyağı

100 gram beyaz çikolata

İsteğe bağlı miktarda fıstık kreması

3 damla pembe gıda boyası

500 gram sütlü çikolata

Nar taneleri

Ahududu

Melek Saçlı Çikolata Nasıl Yapılır?