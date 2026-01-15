GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,28
EURO
50,27
STERLİN
58,00
GRAM
6.513,13
ÇEYREK
10.711,01
YARIM ALTIN
21.317,84
CUMHURİYET ALTINI
42.501,30
DÜNYA Haberleri

ABD’nin Karayipler’de el koyduğu petrol tankeri sayısı 6’ya çıktı

ABD’nin Karayipler’de el koyduğu petrol tankeri sayısı 6’ya çıktı
ABD ordusu, Karayipler bölgesinde seyreden ve petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, Venezuela petrollerine uygulanan yaptırımlar kapsamında toplamda 6’ncı petrol tankerine el koydu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Veronica adlı tanker daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan (Donald) Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemiler için belirlediği karantinaya aykırı hareket ediyordu." ifadesini kullandı.

Petrol tankerinin ele geçirilmesi anına ilişkin video da paylaşan Noem, "Kahraman Sahil Güvenlik mensuplarımız, uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyonun gerçekleştirilmesini bir kez daha sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Noem, "Amerikan adaletinden kaçmanın veya kurtulmanın mümkün olmadığını" kaydederek Trump yönetiminin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.

İç Güvenlik Bakanlığının duyurduğu baskında alıkonulan Veronica tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 6'ncı petrol tankeri oldu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda da, ABD Savunma Bakanlığının, batı yarım küredeki yasa dışı faaliyetleri ezme misyonundaki kararlılığının işbirliği içinde sürdürüldüğü belirtildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinden hareket eden deniz piyadelerinin, Veronica adlı motorlu tankeri "herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği" kaydedilen paylaşımda, "Venezuela'dan ayrılacak tek petrol, düzgün ve yasal olarak koordine edilmiş petrol olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER