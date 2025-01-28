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Endonezya’daki Semeru Yanardağı patladı

Endonezya’daki Semeru Yanardağı patladı
Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Yerel basına göre, Endonezya'nın Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı yerel saatle 06.21'de patladı.

Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada küllerin deniz seviyesinden 4 bin 776 metreye kadar yükseldiğini kaydetti.

Alfian, bölge sakinlerine yanardağdan uzak, güvenli alana gitmesi yönünde çağrıda bulunarak, patlama nedeniyle çevreye taş sıçrayabileceğini belirtti.

2021'den bu yana faal olan Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi ikinci aşamada bulunuyor.

Kaynak: AA

  • #Endonezya #Yanardağ

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