Gazze’deki hükümet: İsrail’in Deyr el-Belah Belediye Başkanını öldürmesi savaş suçudur

Gazze’deki Filistin hükümeti, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv’u öldürmesini “sivillere karşı işlenmiş bir savaş suçu“ olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Deyr el-Belah belediye başkanına öldürerek savaş suçu işleyen İsrail işgal ordusunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dünyanın tüm belediyelerine, korkak işgalin ulaştığı suç ve yozlaşma düzeyini gösteren bu menfur suçu kınamaları çağrısında bulunularak, "Belediye başkanına, çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik suikast, sivil şahsiyetleri koruyan uluslararası yasaların açık bir ihlalidir." denildi.

Açıklamada, bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı 7 Ekim 2023'ten beri işlediği kasıtlı suçların yeni bir bölümünü temsil ettiği dile getirildi.

İsrail'in bugün Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv'un yanı sıra 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Belediye Başkanı Cerv, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 4'üncü belediye başkanı olmuştu.

İsrail daha önce de Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed'i öldürmüştü.

Katil ⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İşgalci İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA