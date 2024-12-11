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Güney Kore’de tutuklanan eski Savunma Bakanı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Güney Kore’de tutuklanan eski Savunma Bakanı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Güney Kore’de 3 Aralık’taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.

Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

  • #Güney Kore

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