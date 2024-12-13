Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara Bildirisi için teşekkür etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi’ni memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iki ülke liderini bir araya getirme ve anlaşma sağlanması konusunda oynadığı rol için teşekkür etti.
BM Sözcülük Ofisi'nden Genel Sekreterin Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmesine dair yazılı açıklama yapıldı.
Guterres'in Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve sürece ilişkin olumlu çıktıları dört gözle beklediği kaydedildi.
"BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir." ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin sürece destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.
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