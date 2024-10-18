Hamas: Ürdün sınırında düzenlenen saldırı, İsrail’in suçlarına doğal bir tepkidir
Hamas, Ölü Deniz’in güneyinde meydana gelen silahlı saldırının Arap ve İslam aleminin, İsrail’in işlediği suçlara verdiği doğal bir tepki olduğunu belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün-Filistin sınırında katil İsrail askerlerini ve üslerini hedef alan "kahramanca" saldırının "Aksa Tufanı'nda önemli bir gelişme" olduğu ifade edildi.
Bu saldırının, Arap ve İslam aleminin İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi suçlara karşı verdiği doğal bir tepki ve Gazze, Batı Şeria ve tüm cephelerde İsrail katliamlarına karşı kurşunla verilmiş bir cevap olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu saldırının, özgür Arap halklarının hala canlı olduğunu ve Filistin halkı ile onun kahraman direnişine destek vermeye devam edeceğini gösterdiği aktarıldı.
Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere direnişe devam etme ve İsrail'i caydıracak saldırılar düzenleyerek işlediği suçların bedelini ödettirme çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin askerleriyle girdikleri çatışmada öldüğünü bildirmişti.
Bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına "talimatlara uyma" çağrısı yapılmıştı.
İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etmişti.
Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
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