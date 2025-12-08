Hollanda’dan Ukrayna’ya 700 milyon euro ek askeri yardım

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Ukrayna’ya hızlandırılmış bir şekilde 700 milyon euro ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.

Bakan Van Weel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın, Rusya'nın büyük ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya önemli destek sağladığını belirtti.

Van Weel, "Hükümet şimdi hızlandırılmış bir şekilde 700 milyon euro ek kaynak tahsis ediyor ve bu, askeri teçhizatın sağlanmasına 2026'nın başlarında devam etmesine imkan verecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın işgalinden bu yana 17 milyar euro destek



Diğer yandan, Van Weel, Maliye Bakanı Eelco Heinen ve Savunma Bakanı Ruben Brekelmans parlamentoya, Ukrayna'ya askeri destek önergesinin uygulanmasına ilişkin ortak bilgilendirme mektubu sundu.

Mektupta, 2 Aralık'ta parlamentonun Ukrayna'ya askeri destek bütçesine 2026 yılı bütçesinden 2 milyar euro ayrılmasını kabul ettiği hatırlatıldı.

Rusya'nın 22 Şubat 2022'de başlattığı büyük ölçekli işgalden bu yana Hollanda'nın Ukrayna'ya yaklaşık 13,5 milyar euro askeri yardım ve yaklaşık 3,5 milyar euro askeri olmayan harcama taahhüdünde bulunduğu belirtilen mektupta, ayrıca Ukrayna'ya çeşitli garantiler ve krediler sağlandığı kaydedildi.

Hollanda'nın geçmişte Ukrayna'yı kendi askeri stoklarından doğrudan askeri mühimmat verdiği ve bunlar arasında obüsler (PzH 2000) ve savaş uçakları (F-16) bulunduğu aktarılan mektupta, "Daha sonraki aşamalarda bu destek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek için gerekli ikmal ve yedek parçaların sağlanmasına ve Ukrayna savunma sanayinin teşvik edilmesine doğru kaydırıldı. Burada insansız sistemlere (İHA'lar) özel önem veriliyor." ifadesi yer aldı.

AB düzeyinde desteğin artırılması önemli



Avrupa düzeyinde Ukrayna'ya desteğin daha da artırılmasının önemi vurgulanan mektupta, "Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanması ve AB üye devletleri arasında yükün adil bir şekilde paylaşılması Hollanda için büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

AB düzeyinde Ukrayna için mali destek konusunda önemli meblağların söz konusu olduğu vurgulanan mektupta, hükümetin kısa vadede Ukrayna için uluslararası finansman seferber etmeyi, doğru koşullar altında önemli bulduğu aktarıldı.

Mektupta, hükümetin kaynak oluşturmada dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarına dayalı yeniden yapılandırma kredilerini tercih ettiği ve bu konuda parlamentonun yakında daha detaylı bilgilendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA