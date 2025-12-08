Şam’daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
- Güncelleme Tarihi:
Şam’daki tarihi Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı, TİKA tarafından kapsamlı bir çalışmayla yeniden düzenlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Suriye'nin başkenti Şam'da, Şeyh Muhyiddin Arabi, diğer adıyla Selimiye Camii avlusundaki Türk mezarlığının restorasyon çalışmalarını tamamladı.
Avluda, Osmanlı döneminde bölgede görev yapmış 48 devlet adamının mezarı yer alıyor.
Mezarlık, yılların getirdiği ihmal ve tahribat nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüştü. Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
19'uncu yüzyıla uzanan mezarlar ile 1543 tarihli en eski kabir, TİKA tarafından aslına uygun şekilde yenilendi. Önce çöp ve toprak birikintileri temizlenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Daha sonra ise hasarlı mezar taşları restore edildi ve sağlam taşların bakımı tamamlandı. Alana Osmanlı çeşmesi de yerleştirildi.
Tarihi miras yapılan restorasyon çalışmaları sonucu aslına uygun biçimde koruma altına alındı.
