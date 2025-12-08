MasterChef Altın Kupa Nedir, Yarışmacıları Kimlerdir ve Ne Kadar Sürecek?

MasterChef Türkiye All Star'ın devamı niteliğindeki "Altın Kupa" özel sezonu, geçmişin en başarılı yarışmacılarını tekrar mutfağa taşıyan heyecan dolu bir konsepttir.
İşte Altın Kupa hakkında merak edilen tüm detaylar:
MasterChef Altın Kupa Nedir?
"MasterChef Altın Kupa", program tarihinde iz bırakan ve başarılarıyla dikkat çeken eski yarışmacıları yeniden bir araya getiren özel bir turnuva formatıdır. Bu seride yarışmacılar, MasterChef geçmişinin en iyileri arasına girmenin ve unvanını perçinlemenin simgesi hâline gelen Altın Kupa için rekabet ederler.
MasterChef Altın Kupa Ne Zaman Başlayacak?
Özel formatın başlangıç tarihi resmi olarak duyurulmuştur:
Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2025 Pazar akşamı
Kanal: TV8
Altın Kupa Yarışmacıları Kimlerdir?
Altın Kupa mücadelesi, geçmiş sezonların sevilen ve güçlü isimleri ile mevcut sezonun ceketli finalistlerini bir araya getiriyor:
|Kategori
|Yarışmacılar
|Geçmiş Sezon Efsaneleri
|Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem (Toplam 16 İsim)
|Mevcut Sezon Ceket Sahipleri
|Çağatay, Özkan, Sezer, Hakan
Altın Kupa Ne Kadar Sürecek?
Altın Kupa turnuvasının kaç bölüm süreceği veya toplam yayın takvimi hakkında yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.
Genellikle bu tür özel turnuvalar, ana sezon finaline yakın, kısa ve yoğun bir rekabet periyodunu kapsayacak şekilde planlanır.
