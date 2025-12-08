Gemini çöktü mü? Gemini neden açılmıyor? Gemini açıldı mı? 8 Aralık Gemini ne zaman düzelecek?

8 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar Google'ın yapay zekâ modeli Gemini'ye erişimde yavaşlama, sayfanın açılmaması, yanıtların geç gelmesi ve oturum hataları gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporları, Gemini tarafında olası bir erişim problemine işaret ediyor ancak Google tarafından yapılmış resmi bir arıza açıklaması bulunmuyor.

Gemini çöktü mü?

Gemini'nin tamamen çöktüğüne dair doğrulanmış bir açıklama yok. Ancak birçok kullanıcı:

Giriş ekranının açılmaması

Yanıtların gelmemesi

Sohbet ekranının donması

"Teknik bir sorun oluştu” uyarısı alınması

gibi problemlerle karşılaştığını belirtiyor. Bu durum, Gemini servislerinde kısmi ve bölgesel bir aksaklık yaşandığını gösteriyor.

Gemini neden açılmıyor?

Gemini'nin açılmaması veya geç yüklenmesi bugün özellikle şu sebeplerle ilişkilendiriliyor:

Google sunucu yoğunluğu

Oturum doğrulama gecikmeleri

Bölgesel bağlantı problemleri

CDN yönlendirme hataları

Uygulama/arayüz tarafında geçici hata

Kullanıcıların aynı anda benzer sorunlar yaşaması, problemin cihaz veya tarayıcıdan değil, platformdan kaynaklandığını gösteriyor.

Gemini açıldı mı?

Bazı kullanıcılar erişimin zaman zaman düzeldiğini bildiriyor; ancak çoğu kullanıcı hâlâ yanıt gecikmesi ve açılmama sorunları yaşadığını belirtiyor. Bu nedenle Gemini'nin tamamen normale döndüğü söylenemez. Sorun kısmen düzelmiş olsa da tam çözüm henüz sağlanmış değil.

8 Aralık Gemini ne zaman düzelecek?

Google tarafından resmi bir duyuru yapılmadığı için kesin zaman vermek mümkün değil. Ancak benzer erişim sıkıntıları genellikle:

30 dakika

1–2 saat

Yoğunluk durumunda birkaç saat içinde çözülüyor. Şu anda Gemini'nin bazı bölgelerde düzelmeye başladığı, ancak genel çözümün aşamalı olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi