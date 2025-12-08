Boykot Dedektifi Uygulaması Engellendi Mi? Temsilcisi Açıklama Yaptı!

Cuma günü mesai bitiminden itibaren Türkiye'de erişime engellenen Boykot Dedektifi uygulaması ve platformları hakkında ekip bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir açıklama yaptı.

Erişim Engeli ve Kapsamı

Yapılan açıklamada, "Boykot Dedektifi" internet sitesine, mobil uygulamasına, Twitter hesabına ve 800 binden fazla takipçiye sahip olduğu belirtilen Instagram hesabına (boykotdedektifihaber) Türkiye'de erişim engeli getirildiği belirtildi. Uygulamanın geliştiricileri, uygulamanın günde 1.3 milyon insan tarafından kullanıldığını ve toplamda 2.6 milyon indirmeye ulaştığını ifade etti.

Erişim Engelinin Arkasındaki Marka İddiası

Boykot Dedektifi ekibi, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek dava açan markayı araştırdıklarını ve sonucun tahmin edilen marka olduğunu belirtti.

Uygulama Ekibinden Tepki

Boykot Dedektifi temsilcisi, önceki davaların tamamını kazandıklarını belirterek, bu erişim engeli kararını "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

Ekip, kendilerinden ifade dahi alınmamışken ve ilgili dosya önlerine gelmemişken böyle bir engelleme kararı alınmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Filistin ile alakalı bir konuda günlük 1.3 milyon insanın kullandığı bir uygulamanın erişiminin engellenmesinin büyük bir haksızlık olduğu vurgulandı.

Temsilci, İsrail Ordusu'nun (IDF) sosyal medya hesaplarının Türkiye'de erişimi açıkken, Boykot Dedektifi gibi bir uygulamanın engellenmesini "şaşkınlıkla" karşıladıklarını ifade etti.

