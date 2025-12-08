Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor? İşte Net Tarihler!

Oyun platformu Steam, 2025 yılının ikinci yarısı için hazırladığı indirim ve festival takvimini netleştirdi. Yılın en büyük mevsimsel kampanyalarından biri olan Kış İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.
Steam Kış İndirimleri Tarihleri
Steam tarafından paylaşılan programa göre, yılın son büyük kampanyası olan Kış İndirimleri, Spor Festivali'nin hemen ardından başlayacak ve yeni yılın ilk günlerini kapsayacak:
|Detay
|Tarih
|Başlangıç Tarihi
|18 Aralık 2025
|Bitiş Tarihi
|5 Ocak 2026
|Süre
|Yaklaşık 18 gün sürecektir.
Kış İndirimleri, Aralık ayının ikinci yarısında başlayarak yılbaşı dönemini kapsayacak şekilde planlanmıştır.
Steam'de 2025'in Diğer Önemli Etkinlikleri
Yılın ikinci yarısında Steam'de Kış İndirimleri dışında yer alan temalı ve dönemsel etkinliklerden bazıları:
Otomasyon Festivali
Yarış Festivali
4X Festivali
Üçüncü Şahıs Nişancı Festivali
Siyaset Simülasyonları Festivali
Hayvan Temalı Festival
Sonbahar İndirimi
Ekim 2025 Steam Next Fest
Çığlık Festivali 4
Spor Festivali
Kaynak: Haber Merkezi