YAŞAM Haberleri

Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor? İşte Net Tarihler!

Oyun platformu Steam, 2025 yılının ikinci yarısı için hazırladığı indirim ve festival takvimini netleştirdi. Yılın en büyük mevsimsel kampanyalarından biri olan Kış İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.

Steam Kış İndirimleri Tarihleri

Steam tarafından paylaşılan programa göre, yılın son büyük kampanyası olan Kış İndirimleri, Spor Festivali'nin hemen ardından başlayacak ve yeni yılın ilk günlerini kapsayacak:

Detay Tarih
Başlangıç Tarihi 18 Aralık 2025
Bitiş Tarihi 5 Ocak 2026
Süre Yaklaşık 18 gün sürecektir.

Kış İndirimleri, Aralık ayının ikinci yarısında başlayarak yılbaşı dönemini kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Steam'de 2025'in Diğer Önemli Etkinlikleri

Yılın ikinci yarısında Steam'de Kış İndirimleri dışında yer alan temalı ve dönemsel etkinliklerden bazıları:

Otomasyon Festivali

Yarış Festivali

4X Festivali

Üçüncü Şahıs Nişancı Festivali

Siyaset Simülasyonları Festivali

Hayvan Temalı Festival

Sonbahar İndirimi

Ekim 2025 Steam Next Fest

Çığlık Festivali 4

Spor Festivali

Kaynak: Haber Merkezi

