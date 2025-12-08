GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,54
STERLİN
56,89
GRAM
5.798,79
ÇEYREK
9.538,21
YARIM ALTIN
18.981,37
CUMHURİYET ALTINI
37.842,65
YAŞAM Haberleri

9 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

- Güncelleme Tarihi:

9 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

Yoğun kış şartları ve meteorolojik uyarılar nedeniyle, 9 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Eğitim-öğretimle ilgili tatil kararları, ilgili ilin valiliği tarafından duyurulmaktadır.

Güncel kararlara göre:

Türkiye Genelinde Tatil Kararı: 9 Aralık Salı günü için ülke genelinde herhangi bir il veya ilçede kar tatili kararı açıklanmamıştır.

Eğitim Durumu: Eğitim-öğretim faaliyetleri, tüm bölgelerde planlandığı gibi devam edecektir.

İstanbul: 9 Aralık tarihinde İstanbul genelinde okullar normal şekilde eğitime devam edecek olup, herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

Meteorolojiden Önemli Uyarılar

Meteoroloji, 9 Aralık Salı günü için çeşitli bölgelerimizde kuvvetli hava olayları beklendiğini duyurmuştur:

Kuvvetli Rüzgâr/Fırtına:

Güney Ege ve Doğu Akdeniz: Güney Ege'nin kuzey bölgelerinde Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 50-75 km/s hızla fırtına seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'in batısında ise Pazartesi akşam saatlerinden sonra rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli Kar Yağışı:

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu: Yarın (9 Aralık Salı) sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın doğu ilçeleri, Siirt-Pervari ve Van'ın güneyindeki yüksek kesimler aralıklarla yoğun kar yağışına maruz kalacaktır.

Kuvvetli Sağanak Yağış:

Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışlar öngörülmektedir. Bu durum sel, su baskını ve heyelan riski taşımaktadır.

Yoğun hava şartları nedeniyle ulaşımda gecikmeler, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER