9 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

Yoğun kış şartları ve meteorolojik uyarılar nedeniyle, 9 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Eğitim-öğretimle ilgili tatil kararları, ilgili ilin valiliği tarafından duyurulmaktadır.
Güncel kararlara göre:
Türkiye Genelinde Tatil Kararı: 9 Aralık Salı günü için ülke genelinde herhangi bir il veya ilçede kar tatili kararı açıklanmamıştır.
Eğitim Durumu: Eğitim-öğretim faaliyetleri, tüm bölgelerde planlandığı gibi devam edecektir.
İstanbul: 9 Aralık tarihinde İstanbul genelinde okullar normal şekilde eğitime devam edecek olup, herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.
Meteorolojiden Önemli Uyarılar
Meteoroloji, 9 Aralık Salı günü için çeşitli bölgelerimizde kuvvetli hava olayları beklendiğini duyurmuştur:
Kuvvetli Rüzgâr/Fırtına:
Güney Ege ve Doğu Akdeniz: Güney Ege'nin kuzey bölgelerinde Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 50-75 km/s hızla fırtına seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Doğu Akdeniz'in batısında ise Pazartesi akşam saatlerinden sonra rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli Kar Yağışı:
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu: Yarın (9 Aralık Salı) sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın doğu ilçeleri, Siirt-Pervari ve Van'ın güneyindeki yüksek kesimler aralıklarla yoğun kar yağışına maruz kalacaktır.
Kuvvetli Sağanak Yağış:
Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışlar öngörülmektedir. Bu durum sel, su baskını ve heyelan riski taşımaktadır.
Yoğun hava şartları nedeniyle ulaşımda gecikmeler, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi