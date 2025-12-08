GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
MasterChef All Star Altın Kupa: İlk Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa: İlk Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa'nın yeni haftası, heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunuyla başladı. Kırmızı ve Mavi takımın krokan bush hazırlamak için yarıştığı bu zorlu mücadelenin sonuçları ve ilk eleme adayları merak konusu oldu.

Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?
Verdiğiniz bilgilere göre, MasterChef All Star Altın Kupa'da haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım henüz açıklanmadı.

Dokunulmazlık oyununun galibi, yayınlanan yeni bölümde belli olduktan sonra, bu bilgiyi sizin için güncelleyebiliriz.

Eleme Adayı Kim Oldu?
Haftanın ilk eleme adayları, dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın kendi arasında oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenecektir.

Eleme potasına giren ilk isimler, yayın akışı ilerledikçe netleşecektir.

MasterChef Altın Kupa Yarışmacıları
Altın Kupa'da, geçmiş sezonların efsane isimleri büyük bir rekabet için mutfakta:

Eren, Dilara, Sergen, Semih, Alican, Kerem, Beyza, Hasan, Kıvanç, Barış, Batuhan, Erim, Tolga, Ayaz, Hakan, Çağatay, Eda, Barbaros.

Kadroya Yeni Katılımlar
Somer Şef'in açıklamasına göre, mevcut sezonun şampiyonu Sezer ile finalist Özkan'ın da ilerleyen haftalarda Altın Kupa kadrosuna katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

