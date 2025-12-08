Armut.com nedir? Armut.com ne işe yarar? Armut.com neden kapandı?

Türkiye'nin en büyük online hizmet platformlarından biri olan Armut.com, 4 Aralık 2025 tarihli mahkeme kararıyla erişime engellendi. Armut.com nedir, ne işe yarar ve neden kapatıldı?

Armut.com nedir?

Armut.com, 2011 yılından bu yana hizmet veren; temizlikten nakliyeye, tadilattan organizasyon hizmetlerine kadar yüzlerce kategoride profesyonellerle hizmet almak isteyen kullanıcıları buluşturan bir çevrimiçi pazar yeridir. Platform, Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya ulaşan en büyük hizmet sağlayıcı uygulamalarından biri olarak biliniyor.

Armut.com ne işe yarar?

Armut, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir hizmet için fiyat teklifi almasını, uzmanlarla iletişim kurmasını ve süreci uygulama üzerinden yönetmesini sağlar.

Sistem şu şekilde çalışır:

Kullanıcı ihtiyacını sisteme girer.

O alanda hizmet veren profesyoneller teklif gönderir.

Kullanıcı, yorum puanları ve fiyatları karşılaştırarak dilediği hizmeti seçer.

Ev temizliği, boya badana, tadilat, nakliyat, fotoğrafçılık ve benzeri yüzlerce hizmet kategorisi platformda yer alır.

Armut.com neden kapandı?

Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararı ile erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından da doğrulanan bilgiye göre platforma Türkiye genelinde erişim 8 Aralık 20.13 itibarıyla tamamen durduruldu.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle verildiği ise henüz açıklanmadı. Gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

