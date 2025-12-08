GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan minibüste 7’si çocuk 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüs, 8 kilometrelik kovalamaca sonrası kaza yaptı.

Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi yaya olarak kaçtı. Şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Kaynak: DHA

