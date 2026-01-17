İran’daki gösterilerde 3 bin 90 kişi hayatını kaybetti
BD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90’a çıktığını duyurdu.
HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 55 kişi yaralandı ve 22 bin 123 kişi gözaltına alındı.
Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişi yaşamını yitirdi.
İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurmuştu.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.
