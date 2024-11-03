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İspanya’da sel mağdurları Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez’i protesto etti

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İspanya’da sel mağdurları Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez’i protesto etti
İspanya’da 29 Ekim akşamında ülke tarihinin en büyük sel felaketinin yaşandığı Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon’u protesto etti.

Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.

Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

Ölü sayısı 217'ye çıktı

Öte yandan yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı.

Valensiya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor." uyarısında bulundu.

Valensiya'da 67 yolda ulaşım sağlanamazken, halen 3 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı, internet bağlantısının birçok ilçede çalışmadığı belirtiliyor.

Su, gıda ve güvenlik krizinin de devam ettiği felaket bölgesinde, yağmalama vakalarının sürdüğü, sadece dün akşam hırsızlık yapan 20 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Polis, itfaiye, jandarma ve askerlerden oluşan 17 binden fazla güvenlik görevlisinin sevk edildiği Valensiya'da sel felaketinin vurduğu bazı küçük yerleşim yerlerinde halkın, İspanyol basınına verdiği röportajlarda halen yardım ulaşmamasından yakındığı da dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

  • #İspanya

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