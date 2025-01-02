İsrail’in 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinli öldü

Gazze’deki hükümet, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Katil İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.

Kaynak: AA