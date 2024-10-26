İsrail İran’a saldırı başlattı

İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'nın yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'da da patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Saldırı görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Paylaşımlarda Tahran'da büyük bir patlama yaşandığı görülüyor.

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.

Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarılırken "bazı patlama seslerinin ise hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı" bilgisi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi