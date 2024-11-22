Katil İsrail Gazze’de hastanenin elektrik jeneratörünü bombaladı

Katil İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bulunan Kemal Advan Hastanesi’ndeki elektrik jeneratörünü bombaladı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusu, hastane bahçesinde bulunan elektrik jeneratörünü insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı" ifadesine yer verdi.

Jeneratörde çok büyük hasar meydana geldiğini belirten Ebu Safiyye, özellikle de "hastanenin tüm bölümlerinin işletilmesinin hedef alınan jeneratöre bağlı olduğunu ve kuşatma altında bu yıkımı onarabilecek kapasitenin olmadığını" vurguladı.

Ebu Safiyye, "İşgalci İsrail, uluslararası sessizliğin gölgesinde, başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere Gazze'de sağlık sistemine karşı suçları hız kesmeden devam ediyor." açıklaması yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında hastaneyi daha önce defalarca hedef almıştı.

İsrail ordusunun bir ayı aşkın süredir hedef aldığı, baskın yaptığı, tıbbi ve insani yardım malzeme girişini engellediği Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastanedeki duruma ilişkin Ebu Safiyye'nin dünkü açıklamasında, "Hala sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekibi ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA