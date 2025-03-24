Katil İsrail Gazze’de yaklaşık 18 bin çocuğu öldürdü

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 18 bin Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 12 bin katliam gerçekleştirdiği" vurgulandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 50 bin 21'e çıktığı, 11 bin 200 kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtildi.

Hastanelere ulaştırılan yaralı sayısının da 113 bin 274 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 165 ailenin nüfus kaydından silindiği, söz konusu ailelerin toplamda 6 bin 161 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Gazze'de 5 bin 64 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 954 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Ayrıca Gazze'de 274'ü İsrail'in soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı 1150 bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 12 bin 365 kadının da İsrail saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 52 kişinin açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişinin de soğuktan can verdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'dan fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Gazze'de 14 bin 323 kadının ise eşini kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de 1394 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 100 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan bu saldırılarda 1394 sağlık çalışanı ile 105 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 206 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne, 400 gazetecinin de yaralandığına dikkati çekildi.

İsrail'in yardım personeli ve polisi hedef alan 154 suç işlediği, 743 yardım personeli ile polisin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 39 bin 384 çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 17 bin yaralının uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 850'si çocuk 4 bin 700 kişinin uzvunun kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölüm tehdidi altında

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 527 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 226 merkez hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 226 barınma merkezini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin yalnızca yüzde 10'ununu "insani bölge" olduğunu savunduğu kaydedildi.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 22 bin olduğu ve işlemleri tamamlanan 13 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediği belirtildi.

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 12 bin 500 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de 2,1 milyon kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 2 milyon 136 bin 26 kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için yaklaşık 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 6 bin 628 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

İsrail askerleri 360 sağlık çalışanı ile 48 gazeteciyi alıkoydu

İsrail askerlerinin 360 sağlık çalışanı, 48 gazeteci ve 26 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Gazze'de alıkonulan 3 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde öldüğü bildirildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kullandığı 110 bin çadırın kullanılamaz hale geldiği, 280 bin Filistinli ailenin barınmak için çadır veya konteyner eve ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaklaşık 165 bin konutun tamamen, 200 bin konutun kısmen yıkıldığı, 115 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı

Gazze'de 139 okul ve üniversite yıkıldı, 150 öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun, 221 kamu tesisi ile 139 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 359 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail saldırılarında 12 bin 900 Filistinli öğrencinin can verdiği, 785 bin Filistinli öğrencinin de eğitimden mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 150 araştırmacı, akademisyen ve öğretim görevlisi ile 800 öğretmen ve eğitimcinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine dikkati çekildi.

825 cami tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun Gazze'de 825'ini tümüyle yıktığı 161 camiye ağır zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 162 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 138 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail ordusunun 60 mezarlıktan 19'unu tahrip ettiği ve mezarlardan 2 bin 300 Filistinlinin naaşını çaldığı duyuruldu.

İsrail'in saldırılarla Gazze'ye verdiği zarar 41 milyar dolar

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 700 kilometre uzunluğunda elektrik hattının, 330 kilometre uzunluğunda şu şebekesinin ve 655 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının İsrail saldırıları nedeniyle tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 2 bin 846 kilometre uzunluğunda yol ve caddeyi tahrip ettiği bildirildi.

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanında 42 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı, 719 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 41 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin yıkıma uğradığı bildirildi.

Kaynak: AA