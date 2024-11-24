Katil İsrail ordusundan Gazze’de hastane saldırısı

Katil İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi’ne “Quadcopter“ tipi dronlarla saldırı düzenledi. Saldırıda hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralandı.

İsrail ordusunun saldırısında hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralandı. Ebu Safiyye ve diğer yaralananlar tedavi altına alındı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dün, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce de defalarca hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti

İsrail'in göçe zorladığı yüzlerce Filistinli aile, Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalıp yürüyerek Gazze kentinin orta ve güney bölgelerine gitti.

Soğuyan havanın yaşadıkları zor şartları daha da derinleştirdiği ve karanlıkta göç etmek zorunda kalan Filistinli aileler, İsrail ordusunca yerlerinden edilirken yanlarına ancak küçük valizler ve battaniye alabildi.

Filistinliler, yakıt kıtlığı ve İsrail ordusunun çeşitli bölgelerdeki kara saldırılarında binlerce sivil aracı imha etmesi nedeniyle ulaşım araçlarını kullanamadığı için yürümek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu dün Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilere, buranın "tehlikeli bir savaş bölgesi" olduğunu belirterek, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilerin "hemen güneye doğru ilerlemesi"ni istemişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA