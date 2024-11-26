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Katil Netanyahu’nun “aranıyor’’ afişleri İngiltere sokaklarında

Katil Netanyahu’nun “aranıyor’’ afişleri İngiltere sokaklarında

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama kararı çıkarmasının ardından "Aranıyor" ifadesi yer alan Netanyahu afişleri, İngiltere sokaklarındaki duvarlara asıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Netanyahu, İngiltere'yi ziyaret ederse gerekli süreç izlenecek” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) katil Binyamin Netanyahu hakkında verdiği kararın yankıları sürüyor.

Katil Netanyahu'nun "aranıyor" afişleri İngiltere sokaklarında

Lahey'deki UCM perşembe günü, mahkemenin başsavcısı Karim Khan'ın Netanyahu ve eski Savunma Bakanı katil Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle tutuklama emri çıkarılması talebini kabul eden bir karar yayınladı.

İsrailli yetkililer hakkında ilk kez uluslararası tutuklama emri çıkarılıyor.

Birçok ülke, Netanyahu'nun ziyareti durumunda tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı.

Katil Netanyahu'nun "aranıyor" afişleri İngiltere sokaklarında


İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de bugün mİtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Lammy, "Birleşik Krallık'a böyle bir ziyaret söz konusu olsaydı, bir mahkeme süreci olacak ve bu konularla ilgili olarak gerekli süreç izlenecekti” dedi.

Öte yandan İngiltere'de, UCM'nin kararı sonrası tepkiler yükselmeye başladı.

"Wanted" (Aranyor) ifadesi yer alan Netanyahu afişleri, İngiltere sokaklarındaki duvarlara asıldı.

Kaynak: AA

  • #Netanyahu #Filistin - İsrail Çatışması

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