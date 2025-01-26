Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 15 ölü

Nijerya'nın Enugu eyaletine bağlı Udi kasabasında akaryakıt taşıyan tanker bilinmeyen bir nedenle patladı. Olayda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Nijerya'nın Enugu eyaletine bağlı Udi kasabasında akaryakıt taşıyan tanker bilinmeyen bir nedenle patladı. Olayda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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