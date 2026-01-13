Rutte’den Hırvatistan’da “Türk dronları’’ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan’ın, Türkiye’den satın aldığı dron teknolojisi ile ilgili, “Çok etkilendim” ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu. Rutte, tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık olduğunu belirterek, "Çünkü deniz yollarının açılmasıyla Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz” dedi.

NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğunu söyleyen Rutte, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını bildirdi. Rutte, Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarına dikkat çekti.

Resmi ziyareti kapsamında Albay Marko Zivkovic kışlasını da ziyaret eden Rutte, "Bugün Türkiye'den dron teknolojisi alanında satın aldıklarınızı tekrar görme fırsatı buldum ve çok etkilendim” diye konuştu.

Rutte, Hırvatistan'ın ABD ve Fransa'dan da satın aldığı teçhizatın yanı sıra kendi dron kapasitesini geliştirdiğini kaydetti. Avrupa hava sahalarında artan dron ihlallerine de değinen Rutte, ittifakın dron teknolojisini geliştirmeye devam ettiğini aktardı.

Kaynak: DHA